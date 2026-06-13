Главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind примут участие в саммите G7

Руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта встретятся с лидерами стран G7 для обсуждения перспектив развития технологии, ее влияния на мировую экономику, рынок труда и возможных рисков, передает Kazinform.

Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Согласно опубликованному Елисейским дворцом списку участников, на мероприятие приглашены глава OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи и руководитель Google DeepMind Демис Хассабис, пишет Bloomberg.

Мероприятие станет одной из немногих площадок, где одновременно соберутся руководители крупнейших разработчиков искусственного интеллекта. Несмотря на конкуренцию между компаниями, им предстоит обсудить вопросы, затрагивающие всю отрасль.

По информации агентства, лидеры стран G7 намерены обменяться мнениями с представителями технологического сектора о возможностях искусственного интеллекта, его регулировании, а также потенциальных последствиях для общества и рынка труда.

В состав «Большой семерки» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В работе объединения также участвует Европейский союз.

Отмечается, что совместные публичные появления руководителей крупнейших ИИ-компаний случаются редко. Они активно конкурируют между собой в разработке передовых технологий искусственного интеллекта и создании новых языковых моделей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что одна из специальных сессий саммита G7 будет посвящена ситуации вокруг Ирана. К обсуждению присоединятся лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Участники рассмотрят вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также перспективы переговоров с Тегераном.

По словам Макрона, на полях саммита также пройдет конференция, посвященная развитию партнерства между странами Севера и Юга. В ней ожидается участие представителей Южной Кореи, Индии, Кении и Бразилии. Кроме того, на встречу приглашены представители Китая.