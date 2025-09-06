16:37, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5
Главы МИД Казахстана и Украины провели телефонный разговор
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.
Как сообщает пресс-служба МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и выразили обоюдную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
Мурат Нуртлеу подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по достижению прочного мира на основе принципов международного права, что будет способствовать укреплению стабильности в регионе.