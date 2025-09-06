РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Главы МИД Казахстана и Украины провели телефонный разговор

    По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    п
    Фото: МИД РК

    Как сообщает пресс-служба МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и выразили обоюдную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

    Мурат Нуртлеу подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по достижению прочного мира на основе принципов международного права, что будет способствовать укреплению стабильности в регионе.

    Теги:
    Украина Казахстан МИД РК Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают