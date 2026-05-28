Главы государств — членов ЕАЭС посетили выставку Евразийского экономического форума

В рамках форума президентам Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и главам делегаций была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Высокие гости ознакомились с экспозицией музея искуственного интеллекта, а также стендами стран — участниц ЕАЭС.

Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

В частности, Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo+Keden и другие.

Напомним, в Астане проходит V Евразийский экономический форум, основной темой которого стало «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

Лидеры стран ЕАЭС по итогам мероприятия примут совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, который ранее инициировал Казахстан.

