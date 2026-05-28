    Главы государств — членов ЕАЭС посетили выставку Евразийского экономического форума

    В рамках форума президентам Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и главам делегаций была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Высокие гости ознакомились с экспозицией музея искуственного интеллекта, а также стендами стран — участниц ЕАЭС. 

    Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

    В частности, Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo+Keden и другие.

    ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер басшылары Еуразия экономикалық форумы аясындағы көрмені тамашалады
    Напомним, в Астане проходит V Евразийский экономический форум, основной темой которого стало «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

    Лидеры стран ЕАЭС по итогам мероприятия примут совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, который ранее инициировал Казахстан.

    Диана Калманбаева
    Автор