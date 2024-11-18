Главы двух управлений назначены в области Улытау

Руководителем управления финансов области Улытау назначен Женис Киянбеков. Он родился 9 мая 1986 года. По профессии — финансист и юрист. Окончил Казахский национальный аграрный университет и Карагандинский государственный университет им. Букетова.

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Управления финансов Алматинской области. В разные годы занимал следующие должности: руководитель отдела мониторинга исполнения бюджета управления финансов Алматинской области, руководитель отдела счетов и поступлений департамента казначейства по городу Астана, руководитель Управления казначейства Улытауского района Карагандинской области и города Жезказган.

С 2022 года работал руководителем Управления внутреннего аудита Генеральной прокуратуры РК и департамента казначейства по области Улытау.

Руководителем управления общественного развития области Улытау назначен Бакытжан Жайлаубаев. Он родился 21 января 1984 года. Окончил Жезказганский университет им. О. Байконурова по специальности «Юрист».

В разные годы в городе Сатпаев занимал должности директора культурно-досугового центра, руководителя отдела внутренней политики. Также работал руководителем управления анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития, руководителем Управления цифровизации и информатизации Министерства энергетики.

С момента основания области Улытау занимал должность заместителя акима города Жезказган по социальным вопросам.

Ранее мы сообщали, что в Астане назначили двух акимов районов города. Акимом района Сарайшык назначен Максат Саматулы, акимом столичного района Алматы стал Рустем Тауекелов.