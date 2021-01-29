Главе государства представили проект Плана приватизации на 2021-2025 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде в ходе третьего заседания Высшего cовета по реформам под председательством Главы государства был представлен проект Плана приватизации на 2021-2025 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с ранее данным поручением Главы государства перечень организаций, которые будут полностью или частично переданы в частный конкурентный сектор, был расширен со 176 до 736.

Передача в конкурентную среду активов на 5 трлн тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14 %. При этом будет обеспечено привлечение стратегических инвесторов, сохранен и расширен доступ МСБ к услугам приватизируемых компаний.

Остановившись на перспективах снижения доли государства в экономике, Президент напомнил об опыте предыдущих подобных кампаний, когда приватизация значительной части объектов была перенесена на более поздний срок либо вовсе отменена.

«Важно четко следовать плану. Здесь необходима жесткая позиция Правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий, и, как следствие, к общественному недовольству. Требуется обеспечить транспарентность и справедливость процесса приватизации», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал поручение Правительству выработать механизм общественного мониторинга за реализацией объектов. Наряду с этим он заявил о необходимости максимально использовать инструменты IPO, отметив приоритетность этого механизма в вопросе приватизации.

«Следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства», – подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня в Акорде под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам. В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.