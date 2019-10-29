Главе государства доложили о решении проблем с питьевой водой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву об обеспечении питьевой водой жителей мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Вашего программного поручения по системному созданию рабочих мест и повышению уровня доходов граждан акимат сделал ставку на формирование отраслей новой экономики. Перспективными направлениями экономики являются цифровизация, креативная индустрия, отрасль туризма, сфера услуг – они станут, как Вы ставили задачу в своем Послании народу Казахстана, драйверами нового рыночного роста», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Аким также отметил, что по итогам встреч с населением, акиматом определен перечень актуальных и резонансных для горожан вопросов, решением которых власти займутся в первоочередном порядке.

«Одна из задач, которую мы решим в ближайшие три года - это стопроцентное водоснабжение питьевой водой. Сейчас 23 микрорайона на окраинах города без центрального водоснабжения, вода подвозится водовозами. В 11 микрорайонах уже идут строительно-монтажные работы. В оставшихся 12 микрорайонах мы начнем работу в 2020 году. Но здесь одна проблема – строительство начать начали, а источников воды нет, источник воды не определен. Поэтому мы сегодня разработали проектные документы на строительство двух водозаборов Аксай и Каргалы», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Аким отметил, что на два водозабора необходимо порядка 17 млрд тенге а на завершение сетей водоснабжения и водоотведения еще порядка 15 млрд тенге.

Напомним, Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Алматы.