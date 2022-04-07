Главам МИД Азербайджана и Армении поручат начать подготовку к мирным переговорам

БАКУ. TREND – КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Trend.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель принял Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна для продолжения обсуждения ситуации в регионе Южного Кавказа и развития отношений ЕС с обеими странами.

Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС углублять свое сотрудничество с Арменией и Азербайджаном, чтобы тесно сотрудничать в преодолении напряженности и способствовать созданию безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе. Он также подчеркнул важность гуманитарных жестов с обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования.

Как сообщает агентство Аrmenpress, на встрече были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года, а также в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 14 декабря.

По итогам встречи достигнута договоренность о формировании до конца апреля в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренности двусторонней комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которая также будет уполномочена заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.