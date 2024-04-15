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    17:23, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава Якутии посетит Астану с рабочим визитом

    Глава Якутии посетит Астану с рабочим визитом
    Фото: sakhaparliament.ru

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров анонсировал проведение дней Республики Саха в двух казахстанских городах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - 17 - 21 апреля 2024 года состоится визит главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Астану, который также примет участие в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане.  В рамках визита запланированы встречи с руководством страны и ряда государственных органов, а также проведение презентации инвестиционного и туристического потенциала Якутии, B2B встреч, - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, Дни Республики Саха пройдут в двух городах - Астана и Алматы с 17 по 24 апреля т.г.

    - На мероприятии будут представлены товаропроизводители и инновационные предприятия, состоится презентация инвестиционного и туристического потенциала Саха, а также на сцене выступят якутские деятели музыкального и оперного искусства, - добавил официальный представитель МИД. 

     

    Теги:
    Культура Регионы Сотрудничество Астана СНГ Алматы Россия Интеграция и партнерство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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