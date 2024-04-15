Глава Якутии посетит Астану с рабочим визитом

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров анонсировал проведение дней Республики Саха в двух казахстанских городах, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 17 - 21 апреля 2024 года состоится визит главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Астану, который также примет участие в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане. В рамках визита запланированы встречи с руководством страны и ряда государственных органов, а также проведение презентации инвестиционного и туристического потенциала Якутии, B2B встреч, - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, Дни Республики Саха пройдут в двух городах - Астана и Алматы с 17 по 24 апреля т.г.

- На мероприятии будут представлены товаропроизводители и инновационные предприятия, состоится презентация инвестиционного и туристического потенциала Саха, а также на сцене выступят якутские деятели музыкального и оперного искусства, - добавил официальный представитель МИД.