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Глава управления энергоэффективности Алматы прокомментировал свою причастность к уголовному делу

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Апреля 2021, 15:11
Глава управления энергоэффективности Алматы прокомментировал свою причастность к уголовному делу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Айдар Беркимбаев прокомментировал информацию о своем участии «в хищении средств, выделенных на развитие Алматинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК журналисты спросили у главы управления, проходит ли он свидетелем или подозреваемым по делу о хищении средств, выделенных на развитие Алматинской области.

«Реально такое было. Я работал начальником управления энергетики в Алматинской области (управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - прим.автора) в 2018-2019 годах и мы занимались газификацией. Кажется, в конце прошлого года на одном из порталов была информация о том, что идет досудебное расследование. Я незамедлительно отпросился, съездил туда, зашел в ту службу, откуда пошла информация. Дал объяснение. На сегодняшний день это дело закрыто. Оно касалось газовых счетчиков, то есть, построены были сети, но не все абоненты были подключены и эти газовые счетчики были отданы в отдел хранения. Когда новый руководитель пришел, он видимо делал инвентаризацию и сразу поспешил сообщить, что эти счетчики не были поставлены. На самом деле они стояли на складе, в упаковке, все их нашли, поставили, вернули. На сегодняшний день уголовное дело закрыто, точнее досудебное расследование», - ответил Айдар Беркимбаев.

Ранее в одном из СМИ сообщалось, что начато досудебное расследование в отношении бывших руководителей управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Алматинской области Айдара Беркимбаева.

Недавно информацию о своем «задержании» прокомментировал также руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев.


Энергетика   Алматы   Борьба с преступностью   Коррупция  
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