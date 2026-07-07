Глава телеканала Euronews назвал казахский язык международным

— Я регулярно приезжаю в Казахстан уже 13–14 лет. Каждый раз вижу, как страна развивается. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ведет страну в правильном направлении. Прогресс заметен во всех сферах — в развитии инфраструктуры, искусственного интеллекта, цифровизации и многом другом. Кроме того, поздравляю вас с принятием новой Конституции! Это очень важное событие и уникальный шаг на пути демократизации. Такие изменения свидетельствуют о том, что Казахстан движется в правильном направлении, — сказал Педро Варгас Давид.

Он также отметил, что Euronews теперь вещает на 20 языках, включая казахский.

Фото: Euronews

— Казахский — язык не только Азии, но и Европы, в целом Евразии. Я говорю так потому, что часть территории Казахстана находится в Европе, а значит, казахский язык можно отнести и к европейским языкам. Раньше наша аудитория смотрела публикации на английском, французском, немецком, русском, португальском и других языках. Теперь зрители как в странах Европейского союза, так и за его пределами смогут знакомиться с нашим контентом и на казахском языке. Поэтому мы считаем казахский язык международным. Начало вещания на казахском языке — очень хороший и правильный шаг, — добавил он.

Ранее сообщалось, что международный информационный телеканал Euronews запускает новости на казахском языке.