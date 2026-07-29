Рустам Минниханов провел обряд тусаукесер ребенку на сабантое в Петропавловске

В этом году татарский народный праздник прошел в новом формате. На мероприятие прибыли гости из Татарстана. Делегацию возглавил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На празднике были организованы театрализованные представления, демонстрировались национальные обычаи и традиции, были устроены выставки прикладного искусства, национальные игры и спортивные состязания.

Одним из самых впечатляющих моментов стал обряд тусаукесер.

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов по казахскому обычаю перерезал путы маленькому Жанибеку и дал ему свое благословение. Жанибеку в следующем месяце исполнится один год. Он второй сын у супругов Шынгыса и Гульнары. Шынгыс Есендиков — предприниматель, его супруга работает бухгалтером.

По словам семьи, для участия в обряде с почетным гостем им пришлось пройти небольшой конкурс среди желающих.

— Нашего первенца зовут Жангир. Второму сыну Жанибеку тусаукесер провел руководитель Татарстана Рустам Минниханов, и это для нас большая честь, это будет замечательное воспоминание. Мы от чистого сердца верим, что с его благословением нашего сына ждет светлый жизненный путь, он будет счастливым, успешным и удачливым. Пусть каждый шаг нашего Жанибека ведет к успеху, пусть он достигает высоких вершин, — говорит семья Есендиковых.

Напомним, в Астане свыше 200 школьников бесплатно обучат традиционным казахским ремеслам.