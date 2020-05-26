Глава Счетного комитета доложила Президенту о мониторинге расходования средств на антикризисные меры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент был проинформирован о ходе мониторинга расходования финансовых средств, выделенных на антикризисные меры в Казахстане в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщила руководитель Счетного комитета, контроль включает два этапа. На первом совместно с министерством финансов осуществляется проверка государственных закупок и камеральный контроль. На втором этапе Счетный комитет проводит ревизию администраторов бюджетных программ во всех 17 регионах страны.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по обеспечению целевого расходования бюджетных финансовых ресурсов, направленных на здравоохранение, реализацию Дорожной карты занятости, поддержку уязвимых слоев населения, и на постоянной основе докладывать ему о результатах проверок.
Глава государства также был ознакомлен с содержанием заключения по исполнению республиканского бюджета за 2019 год. Наряду с этим Счетным комитетом впервые был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в онлайн-заседании Нацсовета общественного доверия
- Как оптимизировали бюджет Карагандинского региона во время карантина
- Рынок продажи и аренды недвижимости: хостелы обретают популярность
- Заявки на 42 500 тенге подавали за умерших, заключенные и выехавшие из страны - Минтруда
- Президент наградил посмертно полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы
- Экспорт говядины вырастет до $370 млн – прогноз Минсельхоза
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана