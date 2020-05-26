Глава Счетного комитета доложила Президенту о мониторинге расходования средств на антикризисные меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о ходе мониторинга расходования финансовых средств, выделенных на антикризисные меры в Казахстане в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщила руководитель Счетного комитета, контроль включает два этапа. На первом совместно с министерством финансов осуществляется проверка государственных закупок и камеральный контроль. На втором этапе Счетный комитет проводит ревизию администраторов бюджетных программ во всех 17 регионах страны.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по обеспечению целевого расходования бюджетных финансовых ресурсов, направленных на здравоохранение, реализацию Дорожной карты занятости, поддержку уязвимых слоев населения, и на постоянной основе докладывать ему о результатах проверок.

Глава государства также был ознакомлен с содержанием заключения по исполнению республиканского бюджета за 2019 год. Наряду с этим Счетным комитетом впервые был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.