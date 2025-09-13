РУ
    Глава QazaqGaz ознакомился с ходом строительства АГРС в Атырау

    Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов проверил работу газовых объектов Атырау, а также посетил строительную площадку автоматизированной газораспределительной станции — АГРС «Спутник» в районе поселка Талгайран, передает агентство Kazinform.

    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Новая станция, рассчитанная на пропускную способность 120 тыс. нм³ газа в час, станет ключевым элементом в обеспечении топливом левобережной части Атырау, включая сёла Бесикты и Дамба, а также часть Махамбетского района до посёлка Алга. При необходимости газ через перемычку диаметром 400 мм сможет поступать и на правобережье города, что снизит нагрузку на действующие станции ГРС-1 «Атырау» и АГРС «Финская».

    нефть
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    По словам представителей местных исполнительных органов, быстрый рост потребления газа в Атырау требует ускоренного ввода новых мощностей. Ввод в эксплуатацию АГРС «Спутник» позволит обеспечить бесперебойное снабжение газом новых микрорайонов и объектов инфраструктуры.

    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Также в ходе инспекции объектов газоснабжения глава QazaqGaz ознакомился с работой магистрального газопровода «САЦ-4». АО «Интергаз Центральная Азия» реализует комплекс мероприятий по замене и ремонту дефектных труб в целях обеспечения транспортировки газа по комбинированному маршруту МГ «САЦ-4/САЦ-5». За летний период заменено свыше 6000 дефектных труб.

    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Также ведутся работы по замене дефектных труб лупинга «САЦ-4». На сегодня заменено 337 труб. Планируется устранить ещё 799 дефектов в целях обеспечения бесперебойного транзита возрастающих объёмов транспортировки. К началу отопительного сезона все работы на магистральном газопроводе будут завершены.

    Со своей стороны, группа компаний QazaqGaz приложит все усилия, чтобы обеспечить стабильную подачу газа в осенне-зимний период, когда нагрузка на систему традиционно возрастает.

    Аружан Сердалина
    Автор
