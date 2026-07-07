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    Глава QazaqGaz объяснил выплаты премий топ-менеджерам

    Председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов заявил, что бонусы и премии руководящему составу национальной компании выплачиваются в соответствии с корпоративными правилами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов
    Фото: qazaqgaz.kz

    По его словам, система вознаграждения предусматривает выплату премий при достижении установленных показателей.

    — Премии и бонусы выплачиваются в соответствии с корпоративными правилами, утвержденными АО «Самрук-Қазына», но премии и бонусы национальной компании QazaqGaz не такие большие, я считаю, — сказал Алибек Жамауов, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава компании также отметил, что руководители, выполняющие поставленные задачи и демонстрирующие результаты, заслуживают получения премиальных выплат.

    Согласно консолидированной финансовой отчетности QazaqGaz за 2025 год, общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу составила 737,5 млн тенге. В эту категорию входят члены правления и независимые директора компании — всего 13 человек.

    В документе отмечается, что указанная сумма включает заработную плату и другие выплаты и отражена в составе общих и административных расходов компании.

    Ранее в компании назвали сроки завершения строительства ГПЗ на Кашагане.

    QazaqGaz Нефть/газ Экономика Газ
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор