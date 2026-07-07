Глава QazaqGaz объяснил выплаты премий топ-менеджерам

Председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов заявил, что бонусы и премии руководящему составу национальной компании выплачиваются в соответствии с корпоративными правилами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, система вознаграждения предусматривает выплату премий при достижении установленных показателей.

— Премии и бонусы выплачиваются в соответствии с корпоративными правилами, утвержденными АО «Самрук-Қазына», но премии и бонусы национальной компании QazaqGaz не такие большие, я считаю, — сказал Алибек Жамауов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава компании также отметил, что руководители, выполняющие поставленные задачи и демонстрирующие результаты, заслуживают получения премиальных выплат.

Согласно консолидированной финансовой отчетности QazaqGaz за 2025 год, общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу составила 737,5 млн тенге. В эту категорию входят члены правления и независимые директора компании — всего 13 человек.

В документе отмечается, что указанная сумма включает заработную плату и другие выплаты и отражена в составе общих и административных расходов компании.

Ранее в компании назвали сроки завершения строительства ГПЗ на Кашагане.