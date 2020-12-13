Глава полиции Жамбылской области посетил семьи погибших сотрудников в преддверии Дня Независимости

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Семьи сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетил глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов отдал дань уважения и памяти сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей и получившим тяжелое ранение. Это семьи полицейских Газиза Байтасова, Полата Аянкулова, Жандоса Бекдаирова, погибших при исполнении служебных обязанностей, и инспекторы батальона патрульной полиции Бекжана Тленчиева, получившего огнестрельное ранение при задержании особо опасного преступника», - отметили в пресс-службе ведомства.

«Подвиги наших сотрудников по сей день служат примером патриотизма и самоотверженной службы для нынешних полицейских. Мы никогда не забудем тех, кто пожертвовал самым дорогим - отдал свою жизнь во имя безопасности граждан. В наших сердцах они навсегда останутся настоящими героями», - сказал генерал-майор Жанат Сулейменов родным и близким погибших полицейских.

В беседе с родными погибших сотрудников он поинтересовался о жизни, узнал, как воспитываются дети. Так, дочь и сын Полата Аянкулова занимаются каратэ и имеют достижения в этом виде спорта. А младший сын Газиза Байтасова Адильжан всерьез увлекается футболом.

Генерал-майор Жанат Сулейменов также посетил Бекжана Тленчиева и поздравил его с наступающим праздником. Пожелал здоровья, стойкости духа, терпения и скорейшего восстановления, а также предложил помощь в решении некоторых вопросов.

В честь празднования Дня Независимости Республики Казахстан семьям полицейских были вручены поздравительные письма и цветы.





