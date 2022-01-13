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Глава полиции СКО: усиленная охрана порядка продолжится

13 Января 2022 16:38
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Глава полиции СКО: усиленная охрана порядка продолжится

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев сообщил, что действовавшие ограничения и дисциплинированность жителей региона способствовали укреплению правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В регионе с 13-го января сняли режим чрезвычайного положения, который длился на протяжении недели.

По информации пресс-службы департамента полиции, введённые ранее ограничения отменяются, кроме въезда на территорию области и города Петропавловска.

«Контрольно-пропускной режим сохраняется, прежде всего, в целях обеспечения безопасности населения. Отмечу, что ранее введенные ограничения и дисциплинированность граждан способствовали укреплению правопорядка в целом. Личный состав органов внутренних дел по-прежнему работает в особом режиме несения службы. Продолжится усиленная охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов», - сказал М.Тулебаев.

Напомним, решением областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом в регионе до 26-го января установили «желтый» уровень угрозы. Продолжат действовать блокпосты, где по-прежнему сохраняется контрольно-пропускной режим, предусматривающий проверку документов.

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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Олеся Жуковень

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