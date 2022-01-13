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«Желтый» уровень террористической угрозы установили в СКО

13 Января 2022 13:12
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«Желтый» уровень террористической угрозы установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области региональный оперативный штаб принял решение установить «желтый» уровень террористической опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации областного акимата, с учетом сохранения рисков, связанных с возможным проникновением на территорию области лиц, причастных к террористическим актам в других городах, решение об установлении умеренного уровня террористической угрозы принято на период с 13-го по 26-е января.

В регионе продолжится оперативная работа правоохранительных органов по выявлению любых угроз террористического характера, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, функционирование контрольно-пропускного режима, то есть блокпостов, на границах города Петропавловска и некоторых районов области.

«Просим жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, направленным на обеспечение общественной безопасности и недопущение негативных последствий актов терроризма», - добавили в облакимате.

Напомним, Глава государства отменил режим чрезвычайного положения в нескольких регионах с 13-го января.

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#Северо-Казахстанская область   #Безопасность   #ЧП-2022  
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Автор:

Олеся Жуковень

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