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    21:49, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава полиции Алматы заявил о снижении преступности в городе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов заявил, что криминогенная обстановка в городе стабильная и находится под контролем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе традиционной отчетной встречи глава полиции отметил, что по результатам работы прошлого года преступность была снижена на 4%, в сравнении с предыдущим годом.

    «В 2020 году в период пандемии при режиме жесткого локдауна преступность сократилась почти на 50%. Несмотря на это, статистика показывает, что практически по всем направлениям идет хорошая тенденция снижения преступности», - приводит слова Каната Таймерденова пресс-служба департамента полиции города.

    По словам спикера, подростковая преступность сократилась на 25,4%, рецидивная преступность на 11,5%, а преступления в сфере семейно-бытовых отношений на 18,9%.

    «На снижение преступности повлиял ряд мероприятий, проведенных в прошлом году. Это установка и работа модульных постов полиции, усиление пешего патруля, а также патрулирование в парковых зонах на электрокарах. При поддержке акимата и Министерства внутренних дел страны мы принимаем все меры, чтобы жители города и гости чувствовали себя более комфортно и безопасно. В целом, по итогам прошлого года практически все поставленные задачи нами выполнены», - резюмировал руководитель полиции Алматы.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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