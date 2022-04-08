Глава полиции Алматы заявил о снижении преступности в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов заявил, что криминогенная обстановка в городе стабильная и находится под контролем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе традиционной отчетной встречи глава полиции отметил, что по результатам работы прошлого года преступность была снижена на 4%, в сравнении с предыдущим годом.

«В 2020 году в период пандемии при режиме жесткого локдауна преступность сократилась почти на 50%. Несмотря на это, статистика показывает, что практически по всем направлениям идет хорошая тенденция снижения преступности», - приводит слова Каната Таймерденова пресс-служба департамента полиции города.

По словам спикера, подростковая преступность сократилась на 25,4%, рецидивная преступность на 11,5%, а преступления в сфере семейно-бытовых отношений на 18,9%.

«На снижение преступности повлиял ряд мероприятий, проведенных в прошлом году. Это установка и работа модульных постов полиции, усиление пешего патруля, а также патрулирование в парковых зонах на электрокарах. При поддержке акимата и Министерства внутренних дел страны мы принимаем все меры, чтобы жители города и гости чувствовали себя более комфортно и безопасно. В целом, по итогам прошлого года практически все поставленные задачи нами выполнены», - резюмировал руководитель полиции Алматы.