Глава отдела образования Бурабайского района уволилась после скандала со служебным авто
Руководитель отдела образования Бурабайского района Акмолинской области Алтынай Ахмеджанова, получившая выговор за использование служебного автомобиля не по назначению, уволилась по собственному желанию, передает корреспондент агентства Kazinform.
В конце июня в социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники районного отдела образования и руководители организаций образования Бурабайского района находились на одном из загородных пляжей в рабочее время. При этом на видео был запечатлен служебный автотранспорт.
Позже в управлении образования Акмолинской области сообщили, что по итогам проверки установлено: трое сотрудников отдела образования и трое директоров школ, попавшие в кадр, находились в ежегодном оплачиваемом отпуске, остальные — в отпуске без сохранения заработной платы.
Вместе с тем подтвердились факты использования служебных автомобилей не по назначению.
— В результате лица, допустившие нецелевое использование служебного автотранспорта, привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в недостаточном контроле за соблюдением порядка эксплуатации и использования служебного автотранспорта, а также в непринятии своевременных мер по предупреждению нарушений, к руководителю отдела образования Бурабайского района Ахмеджановой А.М. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, с руководителями организаций образования была проведена разъяснительная работа о недопустимости использования государственного имущества в личных целях.
Как стало известно, на прошлой неделе Алтынай Ахмеджанова покинула занимаемую должность. В управлении образования Акмолинской области подтвердили эту информацию, уточнив, что она подала заявление об увольнении по собственному желанию.
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