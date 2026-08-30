Глава Олимпийского комитета Польши оказался под арестом

Суд Катовице 29 августа постановил заключить под стражу главу Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича сроком на три месяца. Решение принято по ходатайству прокуратуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

Ранее спортивный функционер был задержан в рамках расследования дела криптовалютной биржи Zondacrypto, связанного с предполагаемым мошенничеством и отмыванием денег.

Дело биржи Zondacrypto в Польше и подозрения в адрес Песевича

В октябре 2025 года криптобиржа Zondacrypto стала спонсором Польского олимпийского комитета. По данным СМИ, Радослав Песевич получил в подарок от бывшего главы компании Пшемыслава Краля часы стоимостью 40 000 евро. В качестве ответной услуги Песевич, как утверждается, лоббировал интересы предпринимателя в контактах с экс-премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Агентство dpa также утверждает, что чиновник заступился за Краля перед председателем Управления по защите прав потребителей и конкуренции.

Второе обвинение в адрес Песевича заключается в том, что перед крахом биржи он якобы использовал свои связи в компании для снятия с криптовалютных счетов около 200 000 евро.

Глава Олимпийского комитета отрицает вину и настаивает, что деньги за часы он возвратил по частям наличными.

— Я потерял 200 000 евро, я заплатил за часы — что мне здесь признавать? — приводит слова Песевича dpa.

Криптобиржу Zondacrypto в 2014 году основал польский предприниматель Сильвестр Сушек. Тогда она называлась BitBay. В 2022 году, однако, Сушек исчез при странных обстоятельствах, а управление компанией перешло к Пшемыславу Кралю, который спустя четыре года сбежал за границу, не осуществив платежей клиентам. Сейчас прокуратура в Польше ведет в отношении Zondacrypto расследование по делу о мошенничестве и отмывании денег, ущерб от которого оценивается в 80 млн евро.