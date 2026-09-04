Глава Нацбанка Казахстана назвал факторы снижения инфляции

В августе годовая инфляция в Казахстане впервые за 11 месяцев снизилась до однозначного уровня — 9,8%. Чем обусловлено замедление темпов роста цен, объяснил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, непродовольственная инфляция в августе замедлилась до 11,4% благодаря укреплению обменного курса.

Продовольственная инфляция снизилась до 9,5% из-за сезона дешевых овощей и фруктов, а также снижения цен на импортные товары.

Однако замедление роста цен сдерживают устойчивый спрос и удорожание ГСМ.

— Укрепление теңге, поддерживаемое как проводимой денежно-кредитной политикой, так и благоприятными ценами на нефть, оказывает значительный дезинфляционный эффект через снижение стоимости импорта. Месячный рост общей инфляции в августе сохранился на уровне 0,6%, показатели базовой инфляции также остались на уровне 0,7% в сравнении с июлем. Сезонно-очищенная инфляция составила 0,9%, — сказал Сулейменов.

В Нацбанке отметили еще одну положительную тенденцию — инфляционные ожидания населения снизились с 13,4% до 12,1%.

— Снижение ожиданий связано с ослаблением обеспокоенности по поводу повышения НДС, роста тарифов, цен на продукты и так далее. В целом это свидетельствует о росте доверия к проводимой денежно-кредитной политике и мерам по снижению инфляции, — объяснил глава регулятора.

Напомним, 4 сентября Нацбанк Казахстана в третий раз подряд снизил базовую ставку. В этот раз регулятор установил ее на уровне 16,25%, снизив ее на 50 базисных пунктов. В регуляторе отметили, что дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд. В августе годовая инфляция снизилась до 9,8%, тогда как в июле была на уровне 10,2%.

Напомним, 5 июня регулятор впервые с октября 2025 года смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку с 18% до 17%.