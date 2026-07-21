Глава наркокартеля «Синалоа» приговорен к пожизненному заключению в США

Соучредитель самого крупного в Мексике наркокартеля «Синалоа» Исмаэль «Эль Майо» Замбада приговорен федеральным судом Нью-Йорка к пожизненному заключению и штрафу в размере 15 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News .

Он признал вину в руководстве одной из крупнейших наркопреступных организаций мира, занимавшейся контрабандой кокаина, фентанила и метамфетамина в США, а также рэкете и ряде других преступлений после того, как прокуратура отказалась добиваться для него смертной казни. В суде он извинился за причиненный вред и заявил, что берет на себя ответственность за свои действия.

Следствие установило, что на протяжении десятилетий Замбада вместе с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом руководил картелем «Синалоа», который поставлял в США наркотические вещества, ежегодно зарабатывал сотни миллионов долларов и подкупал мексиканских чиновников. Сам Гусман был приговорен к пожизненному заключению в США в 2019 году.

Пожизненное заключение Замбады стало итогом многолетних усилий властей США по поимке лидера картеля, который десятилетиями скрывался от американского правосудия. Он был арестован в 2024 году после того, как, по его словам, был похищен в Мексике и переправлен в Техас.

Ранее сообщалось о наркокартелях из Латинской Америки.