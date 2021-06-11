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    14:56, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава МВД прокомментировал резонансное убийство 19-летней Аяжан Едиловой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал резонансное убийство 19-летней Аяжан Едиловой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь детали расследования я не могу вам сказать, во-первых, потому что дело находится в производстве у спецпрокуроров города Алматы. Первичную информацию мы давали, что подозреваемый задержан, он изобличен в совершении этого преступления. По любым таким преступлениям, когда у следствия есть сомнения в психическом состоянии обвиняемого, всегда проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Думаю, по этому делу она также будет назначена. Результаты вы можете узнать у органов прокуратуры Алматы», - пояснил Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось , что 20 марта 2021 года в 16:00 в центр оперативного управления ДП города Алматы поступило сообщение по факту безвестного исчезновения девушки. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования Медеуского района и начато досудебное расследование.

    «21 марта, после регистрации уголовного дела, была создана специальная следственная оперативная группа, которая приступила к поиску Аяжан Едиловой. В результате проведенных поисковых мероприятий 21 марта в 22:00 часов нами был установлен адрес, который был расположен в микрорайоне Нуркент Алатауского района. В одном из домов была установлена квартира, где проживал подозреваемый. Подозреваемым оказался гражданин Н., 1993 года рождения. В момент его задержания была взломана дверь квартиры. При виде сотрудников полиции подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством. На место была вызвана скорая помощь. Он был госпитализирован в ГКБ №7. Ему сделали операцию, переведен в палату. Выставлен конвой из бойцов спецподразделения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения содержание под стражей. После выздоровления подозреваемого, он будет переведен в следственный изолятор», - сообщал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Главная Алматы Происшествия
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