Глава МВД прокомментировал резонансное убийство 19-летней Аяжан Едиловой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал резонансное убийство 19-летней Аяжан Едиловой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь детали расследования я не могу вам сказать, во-первых, потому что дело находится в производстве у спецпрокуроров города Алматы. Первичную информацию мы давали, что подозреваемый задержан, он изобличен в совершении этого преступления. По любым таким преступлениям, когда у следствия есть сомнения в психическом состоянии обвиняемого, всегда проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Думаю, по этому делу она также будет назначена. Результаты вы можете узнать у органов прокуратуры Алматы», - пояснил Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось , что 20 марта 2021 года в 16:00 в центр оперативного управления ДП города Алматы поступило сообщение по факту безвестного исчезновения девушки. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования Медеуского района и начато досудебное расследование.

«21 марта, после регистрации уголовного дела, была создана специальная следственная оперативная группа, которая приступила к поиску Аяжан Едиловой. В результате проведенных поисковых мероприятий 21 марта в 22:00 часов нами был установлен адрес, который был расположен в микрорайоне Нуркент Алатауского района. В одном из домов была установлена квартира, где проживал подозреваемый. Подозреваемым оказался гражданин Н., 1993 года рождения. В момент его задержания была взломана дверь квартиры. При виде сотрудников полиции подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством. На место была вызвана скорая помощь. Он был госпитализирован в ГКБ №7. Ему сделали операцию, переведен в палату. Выставлен конвой из бойцов спецподразделения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения содержание под стражей. После выздоровления подозреваемого, он будет переведен в следственный изолятор», - сообщал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.