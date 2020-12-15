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Глава МВД наградил отличившихся на службе полицейских

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Декабря 2020, 21:13
Глава МВД наградил отличившихся на службе полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 44 полицейских удостоены государственных наград – орденов «Айбын» II степени, медалей «Ерлігі үшін», «Жауынгерлік ерлігі үшін» и почётных грамот. Награды от имени Главы государства отличившимся во время несения службы вручил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава ведомства поздравил личный состав с национальным праздником – Днем Независимости Республики Казахстан, и подчеркнул, что благодаря политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, наша страна продемонстрировала пример успешного и последовательного развития.

Сформировавшаяся за эти годы правоохранительная система стала основой обеспечения стабильности и безопасности государства и его граждан.

В нынешнее время, наряду с основными функциями, на нас возложены особые задачи по обеспечению карантинного режима. Около 50 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии на «передовой», вместе с медицинскими работниками, успешно выполняют нехарактерные для себя функции.

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«Вручаемые сегодня награды – не только оценка ваших профессиональных заслуг. Это оценка работы всей системы органов внутренних дел со стороны Главы государства К.К. Токаева. Но это и новый уровень ответственности. Нам необходимо приложить все свои знания и опыт для того, чтобы оправдать высокое доверие руководства страны и ожидания населения» , - сказал министр Ерлан Тургумбаев.

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Государственными наградами отмечены также заслуги сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Министр вручил награды их родственникам.

Так, орденом «Айбын» ІІ степени посмертно награждены бывший заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Мухаметкали Сатов и начальник медицинской службы одной из воинских частей Национальной гвардии Маратхан Ардан.

От имени Главы государства Благодарственные письма Ерланом Тургумбаевым вручены ветеранам органов внутренних дел. Министр подчеркнул, что сегодня, в условиях повышенных требований к полиции со стороны общества и государства, их жизненный и практический опыт неоценим.

«Заслужить доверие общества можно только профессионализмом и ответственным отношением к своим обязанностям, вниманием и отзывчивостью сотрудников к проблемам каждого человека. Уверен, что личный состав будет и впредь образцово и самоотверженно исполнять свой служебный долг. Ведь для каждого из нас защита правопорядка и законности – не просто работа, а дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь « - отметил Ерлан Тургумбаев.

Министр пожелал личному составу, ветеранам МВД крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

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