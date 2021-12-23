Глава МСХ высказался о ценах на социально значимые продукты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на социально значимые продукты питания в Казахстане держатся на стабильном уровне. Об этом на брифинге в СЦК заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МСХ, отвечая на вопроы журналистов, заявил, что запрет на экспорт картофеля и живого скота был вынужденной мерой, так как в России в текущем году наблюдается недостаток урожая картофеля и была угроза массового вывоза казахстанского картофеля за рубеж, что могло бы привести к резкому росту цен на картофель внутри страны. Что касается живого скота, то в этом случае также резко, в четыре-пять раз возрос вывоз живого скота в соседние страны, особенно в Узбекистан.

«На сегодня цены на социально значимые продукты питания держатся у нас на стабильном уровне. Резкого роста не произошло - как по картофелю и моркови, так и по мясу», - добавил Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее глава МСХ рассказал, как будет реформирована система субсидирования сельского хозяйства.

«На сегодняшний день проведена большая аналитическая работа, изучены замечания контролирующих органов и разработан первый вариант нового механизма субсидирования», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр пояснил, что ключевыми моментами нового механизма субсидирования являются упрощение процедуры субсидирования и администрирования, обеспечение доступности всем субъектам вне зависимости от их размеров, переориентация субсидий от промежуточных технологических процессов к конечному результату труда и принятие получателями субсидий встречных обязательств по достижению конкретных индикативных показателей.