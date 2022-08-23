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Глава МСХ сообщил о состоянии посевов зерновых культур

Автор:  
Серик Сабеков
23 Августа 2022, 11:02
Глава МСХ сообщил о состоянии посевов зерновых культур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные условия этого года положительно сказались и на состояние посевов. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что посевная кампания была проведена в оптимальные сроки с использованием качественных семян. Фермеры вовремя внесли удобрения, своевременно провели химическую обработку посевов против сорняков и болезней», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам министра, благоприятные условия положительно сказались и на состояние посевов.

«Так, по оперативным данным акиматов областей, на сегодня 70% состоянии посевов зерновых культур (10,6 млн га) находится в хорошем, 28,3% - в удовлетворительном (5 млн га) и 1,7% - в плохом состоянии (0,2 млн га). По фазам роста зерновых культур находятся в фазе созревания (12,9% - молочная спелость, 25,5% - молочно-восковая, 35,8% - восковая, 25,7%-полная)», - утчонил Ербол Карашукеев.


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