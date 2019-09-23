Глава МСХ объяснил снижение объемов экспорта казахстанской муки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров отметил снижение экспорта казахстанской муки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы мы увеличиваем экспорт зерна. Объемы экспорта муки пока не увеличиваются. На данный момент экспорт муки даже уменьшился. Это все вопросы рынка сбыта. Ранее Узбекистан покупал большое количество муки, сейчас же они сами стали строить мельницы, также и в Таджикистане. Наш основной рынок сбыта муки это Афганистан», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы депутатов в ходе расширенного заседания Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената.

Однако, по его словам, на рынке Афганистана в последнее время для нас конкурентом стал Пакистан.

«Когда в Пакистане большой урожай, у нас появляются проблемы со сбытом муки в Афганистане. Нам необходимо открывать новые рынки сбыта для продукции. Мы в ходе визита Президента в КНР договорились пока с одной лишь провинцией Китая, они готовы покупать в месяц до 5 тыс. тонн муки. Мы не должны ограничиваться только экспортом муки, необходимо реализовывать продукцию с более глубокой переработкой, например, макароны, крахмал и т.д. Сейчас выпускаем около 4 млн тонн муки, из этого 1,7 млн тонн используем сами, а 2,2 млн тонн уходит на экспорт, еще 100 тыс. тонн дополнительно остается у нас», - добавил министр.

Отметим, на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК был рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

Напомним, сенатор Али Бектаев призвал Минсельхоз больше уделить внимания экспорту муки, нежели зерна.