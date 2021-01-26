Глава Минздрава заверил, что дефицита лекарств не будет
«Что касается регулирования цен на лекарства и доступности лекарств. Я так понимаю, проблема еще сохраняется. Что делается в этом направлении?», - поинтересовался Глава государства Касым-Жомарт Токаев у министра здравоохранения.
На что глава Минздрава ответил, что в Казахстане пересмотрели правила регулирования и формирования предельных цен на лекарственные средства.
«Согласно Вашему поручению мы пересмотрели правила регулирования и формирования предельных цен на лекарственные средства. В настоящий момент у нас полная отмена маркетинговых расходов на антиковидные препараты. Снижение оптовой и розничной наценки произошло практически в два раза, для того, чтобы не было ажиотажа и обеспечения доступности медицинской помощи. Мы на амбулаторном уровне сделали бесплатно лекарственное обеспечение для пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией и пневмонией, и, в целом, в розничной сети. Таким образом, снизили цены на лекарственные препараты по антиковидной линейке на 27 процентов», - пояснил Алексей Цой.
Глава государства также спросил: «То есть, с другой стороны, дефицита лекарств не будет, как я понимаю? Не должно быть во всяком случае».
«Да, мы эти параметры контролируем», - заверил Алексей Цой.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.