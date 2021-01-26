Глава Минздрава заверил, что дефицита лекарств не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрели правила регулирования и формирования предельных цен на лекарственные средства. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, отвечая на вопрос Главы государства на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается регулирования цен на лекарства и доступности лекарств. Я так понимаю, проблема еще сохраняется. Что делается в этом направлении?», - поинтересовался Глава государства Касым-Жомарт Токаев у министра здравоохранения.

На что глава Минздрава ответил, что в Казахстане пересмотрели правила регулирования и формирования предельных цен на лекарственные средства.

«Согласно Вашему поручению мы пересмотрели правила регулирования и формирования предельных цен на лекарственные средства. В настоящий момент у нас полная отмена маркетинговых расходов на антиковидные препараты. Снижение оптовой и розничной наценки произошло практически в два раза, для того, чтобы не было ажиотажа и обеспечения доступности медицинской помощи. Мы на амбулаторном уровне сделали бесплатно лекарственное обеспечение для пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией и пневмонией, и, в целом, в розничной сети. Таким образом, снизили цены на лекарственные препараты по антиковидной линейке на 27 процентов», - пояснил Алексей Цой.

Глава государства также спросил: «То есть, с другой стороны, дефицита лекарств не будет, как я понимаю? Не должно быть во всяком случае».

«Да, мы эти параметры контролируем», - заверил Алексей Цой.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



