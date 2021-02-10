Глава Минздрава РК прокомментировал вопрос о вакцинации лиц старше 65 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане уже начато производство первой партии вакцины «Спутник V» в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы к концу февраля. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане также ожидаются поставка и использование вакцины «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы к концу февраля. В последующем, до июля, объем производства будет доведен до двух млн доз. Кроме того, в стране предполагается использование вакцины против КВИ отечественного производства, на первом этапе в объеме около двух млн доз», - также сообщил министр на брифинге в СЦК.

По его словам, поступает много вопросов касательно вакцинации лиц старше 65 лет. В этой связи министерством будет рассмотрен вопрос включения данной категории в план вакцинации с учетом имеющихся рисков. Это наличие хронических заболеваний, аллергических реакций, иных противопоказаний по мере поступления вакцины и результатов исследований.

«Ограничение применения вакцины было связано с недостаточностью научных данных в возрастной группе старше 65 лет, а также необходимостью привить в первую очередь лиц высокого риска», - отметил глава Минздрава.

Ранее в Министерстве здравоохранения поясняли, что детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



