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Глава Минздрава объяснила причину продления срока использования вакцины Pfizer
15 Июля 2022 15:13

Глава Минздрава объяснила причину продления срока использования вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что интерес среди казахстанцев к этой вакцине сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня имеется 106 тыс. доз вакцины Pfizer. Срок вакцины - до конца июля. Учитывая, что данные серии по рекомендации производителя вакцин подлежат продлению срока, то получается, что срок вакцин удлиняется на два месяца», - сказала Ажар Гиният.

Она добавила, что интерес среди казахстанцев к этой вакцине сохраняется.

«Срок годности вакцин Pfizer достаточный и он широко применяется, имеется спрос среди населения. Я думаю, что мы до конца июля освоим данную дозу вакцин, потому что спрос очень большой», - подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что новую партию вакцины Pfizer закупит Казахстан осенью.


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Автор:
Корреспондент
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