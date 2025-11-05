Глава Минздрава прокомментировала затяжной ремонт детской областной больницы в Костанае

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, ситуация с больницей остается очень проблемной: учреждение законсервировано, а вокруг проекта продолжаются следственные мероприятия.

— В течение пяти лет областная детская больница законсервирована. Сейчас идут соответствующие следственные действия. Итоги расследования определят, кто допустил нарушения и почему сложилась такая ситуация, — отметила она во время брифинга с журналистами.

Акимат региона уже разрабатывает новую проектно-сметную документацию с учетом современных стандартов. Ожидается, что ПСД будет готова в течение 2–3 месяцев. Стоимость нового проекта предварительно оценивается в 3,5–4 млрд тенге, при том что ранее в ремонт объекта уже было вложено около 1,5 млрд тенге.

В Минздраве подчеркнули, что прежняя проектная документация, несмотря на прохождение госэкспертизы, содержала грубые нарушения. После завершения ПСД и ее повторной экспертизы вопрос будет вынесен на республиканскую бюджетную комиссию. При наличии финансирования строительство может занять от 9 до 18 месяцев, в зависимости от заложенных параметров.

— Сейчас дети получают медицинскую помощь в модульном корпусе, где функционирует необходимое оборудование, включая компьютерный томограф. Основные услуги для лечения детей обеспечены. Наша задача — как можно быстрее организовать работу и запустить объект, — заявила она.

Напомним, ситуация с ремонтом тянется с 2020 года. Причиной стали судебные разбирательства между подрядной организацией и управлением здравоохранения области: в 2023 году в гражданском порядке был расторгнут договор с фирмой. В феврале 2024 года была запрошена дополнительная сумма 1,5 млрд тенге на завершение ремонта: в эту сумму, по словам главы управления, входят работы по подключению инженерных коммуникаций и так далее.

Ранее больницу наградили «Черной меткой» из-за затянувшегося ремонта.