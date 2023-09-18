Глава Минводы посетил Егиндыкольский район Акмолинской области

Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов посетил Акмолинскую область, передает МИА «Казинформ».

В ходе рабочей поездки Нуржан Нуржигитов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомились с ходом реконструкции магистральных водопроводов от села Егиндыколь до ХПП Степняк ГКП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» и до с. Сабынды.

Водопровод протяженностью 337 км является источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов.

Министерством экологии и природных ресурсов РК ведется разработка ПСД реконструкции Нуринского группового водопровода в Акмолинской области. Проект разделен на 4 этапа.

«Наша главная задача – до конца этого года провести реконструкцию магистральных сетей протяженностью порядка 68 км от головных сооружений с. Сабынды Коргалжынского района до с. Егиндыколь и 16 км от Егиндыколя до ХПП Степняк. Вместе с акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым мы осмотрели ход работ. На следующий год запланирована реализация второго и третьего этапов, включающая в себя замену головных сооружений и очистку труб», – рассказал Нуржан Нуржигитов.

Аким области Марат Ахметжанов отметил, что реализация данного проекта находится особом контроле Главы государства.

«Перед нами поставлена задача по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой до 2025 года. С начала работ я на ежедневной основе получаю видеоотчеты о ходе работ по реконструкции сетей. Всего в текущем году в области планируется реализовать порядка 48 проектов по водоснабжению», – подчеркнул руководитель региона.

Сегодня силами ТОО «BertysConstruction» и «Кокшетаугидрогеология» работы производятся одновременно с двух направлений. На начало реализации проекта выделено 330 млн тенге.

Отметим, что в связи с постоянными порывами на водопроводе поступление питьевой воды в Егиндыкольский район полностью отсутствует. В мае 2023 года в районе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Акиматом района совместно с предпринимателями осуществляется ежедневный подвоз воды в населённые пункты из близлежащих районов.