Глава Минтруда разъяснил новые подходы оказания АСП жителям Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева в Туркестанскую область министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов встретился с населением и провел прием граждан в общественной приемной областного филиала партии «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Глава МТСЗН РК разъяснил основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана и рассказал о новых подходах оказания АСП.

Поездку в самый южный регион страны Биржан Нурымбетов начал со встречи с жителями Отырарского района, которая прошла в селе Шаульдер. Глава МТСЗН РК подробно разъяснил сельчанам новые подходы оказания адресной социальной помощи, которые планируется внедрить с 1 января 2020 года.

«Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, в первую очередь детям и многодетным семьям! Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. Государственная помощь будет включать в себя: поддержку многодетных семей, адресную социальную помощь малообеспеченным семьям, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей», – сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, поддержка многодетных семей будет обеспечена за счет введения государственного пособия из средств республиканского бюджета. Данное госпособие будет выплачиваться всем многодетным семьям (имеющим 4 и более несовершеннолетних детей), вне зависимости от их дохода.

АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Пороговый критерий для назначения в 70% от ПМ остается. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться не только им, но и всей семье.

Для детей из малообеспеченных семей предлагается внедрить гарантированный социальный пакет. Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечат продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Также Биржан Нурымбетов провел личный прием граждан в общественной приемной областного филиала партии «Nur Otan». Большинство обращений жителей региона касались вопросов назначения адресной социальной помощи и трудоустройства на постоянные рабочие места.

Министр дал четкие разъяснения по действующим механизмам оказания АСП, а также разъяснил как планируется назначать адресную соцпомощь с 2020 года. Биржан Нурымбетов также подробно рассказал об инструментах Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», которые предусматривают проведение краткосрочных обучающих курсов для отдельных категорий граждан, выделение микрокредитов и государственных грантов для открытия собственного дела, трудоустройство на субсидируемые за счет государства рабочие места.

Кроме того, некоторые туркестанцы обратились к министру с просьбой оказать содействие в получении жилья. Учитывая, что эти вопросы не относятся к компетенции МТСЗН РК, Биржан Нурымбетов попросил представителей областного акимата отработать их со своей стороны.