Глава Минтруда разъяснил новые механизмы оказания АСП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов посетил с рабочим визитом Туркестанскую область. Глава Минтруда и заместитель акима области Улан Тажибаев встретились с местными жителями и подробно разъяснили новые механизмы оказания адресной социальной помощи, введенные с 1 января 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Государство помогает нуждающимся, детям и многодетным семьям. Это главная задача. Трудоспособные граждане должны работать. Также государство поможет в трудоустройстве, в открытии собственного дела. Многодетным семьям выделят пособия из республиканского бюджета, которые будут выплачиваться многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей, независимо от их дохода», - сказал Б.Нурымбетов.





Кроме того, специальная рабочая группа посетила в городе Кентау Центр обслуживания населения, а также встретилась с многодетными семьями, получившими АСП и открывшими собственное дело. В ходе встречи были разъяснены новые механизмы оказания адресной социальной помощи и даны ответы на различные вопросы.





Отметим, адресная социальная помощь будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться не только им, но и всей семье





В новых механизмах оказания АСП особое внимание будет уделено поддержке детей из малообеспеченных семей. Для детей дошкольного возраста будет предоставляться детское питание, гигиенические средства, образовательные услуги. Для детей школьного возраста предусмотрено горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, возмещение расходов на проезд, а также медицинское обслуживание.

Напомним, в прошлом году для оказания АСП по области в общей сложности было направлено 70,8 млрд тенге. Из числа получателей АСП трудоустроено около 43 тысяч трудоспособных людей, из них 6690 человек зарегистрированы в качестве предпринимателя и открыли свое дело.



































