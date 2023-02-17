Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Важность раскрытия экспортного потенциала по яблокам в страны Средней Азии отметил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в своем ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом планируемого роста производства и потребностей населения в яблоках, для развития производства яблок очень важно раскрыть экспортный потенциал в страны Средней Азии, в частности на рынок Узбекистана, ввиду того, что страна не производит яблоки в необходимых объемах», - отмечено в ответе Серика Жумангарина.

Однако, по словам главы Минторговли, при налаживании логистических маршрутов отечественный бизнес столкнулся с рядом проблем, для решения которых необходима помощь со стороны государства.

«Первое, при экспортно-импортных операциях через границу Узбекистана созданы неравные условия. Местные экспортеры сталкиваются с необоснованной бумажной волокитой, что затрудняет отгрузки по контрактам, при этом узбекские экспортеры беспрепятственно поставляют товар на местные рынки. Так, согласно правилам карантинной службы Узбекистана для пересечения всей растениеводческой продукции через границу Узбекистана необходимо более 20 документов, а для экспорта узбекистанской продукции на отечественные рынки необходимо всего два документа. Еще одной немаловажной проблемой для экспорта яблок в Узбекистан является, политика Узбекистана по взиманию таможенных пошлин, НДС и т.д. в отношении импортной продукции, которую они устанавливают сами. Так, по всем импортируемым яблокам вне зависимости от страны происхождения таможенная цена установлена в размере 1 доллар США на килограмм яблок, а яблоки импортируются из Китая, Европы, США и Казахстана. Получается, что цена всех яблок на границе Узбекистана, которые экспортируется в их страну начиная с 1 доллара США и с этой цены взымаются их пошлины. Такая политика Узбекистана увеличивает цену казахстанских яблок на внутреннем рынке примерно до 500 тенге с килограмма и уравнивает по цене наши яблоки с яблоками из дальнего зарубежья и снижает конкурентоспособность», - пояснил Серик Жумангарин.

Министр добавил, что учитывая логистические маршруты, отечественный бизнес имеет возможность поставлять яблоки в районе 250-350 тенге. В этой связи, в целях развития двусторонних отношений и взаимной торговли между двумя странами прорабатываются вопросы по пересмотру требований узбекской стороны к нашим товарам.

«Иными словами ведется работа по уравниванию условий для экспортно-импортных операции через границу Узбекистана», - заверил Серик Жумангарин.