17 Мая 2022 11:35

Глава Минсельхоза РК заявил о перекосах в господдержке животноводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подворный откорм и ухудшение эпизоотической ситуации остаются острыми проблемами в сфере животноводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существующие перекосы в государственной поддержке животноводства, в частности излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям, привели к тому, что последние сегодня оказались загруженными только наполовину», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, ухудшениями эпизоотической ситуации на местах.

«Еще одна проблема – дефицит специалистов. В настоящее время на местах, помимо ветеринаров, ощущается острая нехватка зоотехников-технологов и зоотехников-селекционеров, в том числе и в промышленном птицеводстве. Продолжает оставаться острой проблема закрепления молодых специалистов на местах», - добавил Ербол Карашукеев.

Ранее глава Минсельхоза РК сообщил, что по ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость.