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Глава Минсельхоза посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Сентября 2021, 21:44
Глава Минсельхоза посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 18 сентября в составе делегации заместителя Премьер-Министра Романа Скляра, глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Глава ведомства ознакомился с ходом уборки урожая, системой ветроэлектрической установки, работой молочно-товарной фермы, социальных объектов, а также посетил научную лабораторию.

Е. Карашукеев осмотрел поля крестьянского хозяйства «Тимур», занимающегося выращиванием картофеля, овощей и зерновых культур.

photo «Убрано 14,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 9,3 ц/га. С учетом переходящих остатков прошлых лет к распределению будет подлежать около 18,8 млн тонн зерна. Таким образом, Казахстан полностью обеспечивает внутреннюю потребность в зерне», - отметил министр.

photo В ходе ознакомления с деятельностью тепличного комплекса главе ведомства была представлена текущая ситуация по производству тепличной продукции и перспективы дальнейшего развития.

photo «В рамках программы инвестиционного субсидирования возмещается часть затрат при строительстве теплиц» - сказал Е. Карашукеев.

Ознакомившись с работой биолаборатории для выращивания безвирусных семян картофеля, министр сельского хозяйства отметил, что эффективность системы сельского хозяйства в целом, должна основываться на научно обоснованных методах и способах выращивания сельхозкультур и ведения животноводства.

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