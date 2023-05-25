Глава Минсельхоза озвучил прогнозы по урожаю зерна в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Порядка свыше 21 млн га зерновых планируют получить в Казахстане в текущем году. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается планов по урожайности. В этом году по влагозарядке по всем работам закрытия влаги все вовремя у нас прошло, посевная сейчас в самом разгаре, прогноз благоприятный. Думаем, что у нас среднегодовой очень хороший урожай будет. Это порядка свыше 21 млн га зерновых и зернобобовых и свыше 16 млн га пшеницы мы ожидаем», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Глава Минсельхоза заверил, что прогнозы по урожаю на текущий год благоприятные.

«Прогноз благоприятный, сейчас мы делаем все для того, чтобы максимально в короткие установленные агротехнические сроки завершить посевные работы, чтобы был хороший урожай», - добавил Ербол Карашукеев.

Ранее он сообщил, в каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии.