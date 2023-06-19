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Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка

Автор:  
Шынар Хамитова
19 Июня 2023, 13:14
Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка Фото: agroqogam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ходе Правительственного часа в Мажилисе рассказал о препятствиях для создания в стране аграрного банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Марат Башимов поинтересовался, почему вопрос создания аграрного банка, хоть и поднимается ежегодно, но не находит поддержку.

По словам главы ведомства, Министерство сельского хозяйства поддерживает эту инициативу, однако она не находит поддержку у межведомственной комиссии.

«Наша позиция ясна по вопросу создания банка, который будет финансировать агропромышленный комплекс. Мы поддерживаем создание такого банка. Когда дело касается этого вопроса, есть и другие ведомства и министерства, кроме нас. Мы не находим общего согласия. Поэтому мы не можем развить этот вопрос дальше. По сути, создание агропромышленного банка - это не просто создание банка, а прежде всего должен решаться вопрос продления срока кредитов и снижения процентной ставки. Важно не просто создать банк, а понизить процентную выплату и дать возможность обеспечить до 12-15 лет. Тогда будет потребность в таком банке», - сказал Ербол Карашукеев.


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