Глава Минэнерго: Мы настроены на строительство АЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики, комментируя вопросы строительства АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос строительства АЭС, это вопрос не одного-двух лет. Один год минимально у нас уйдет только на решение по точке размещения, наличия воды, людских ресурсов, климата, тектоники. На это все будет время на изучение. Параллельно изучая, вопросы той или иной технологии. Сейчас горячих новостей в этом плане я сказать вам не могу. Могу только однозначно сказать, что мы уверены и настроены на строительство атомной станции однозначно», - прокомментировал министр энергетики, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Также, как отметил министр, на сегодня 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022 года в мире насчитывается 439 энергетических реакторов общей мощностью около 390 ГВт, 52 реактора находятся на стадии сооружения в 19 странах мира. Атомная энергетика занимает 10 % от глобальной генерации электроэнергии.

«Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Есть собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана», - сказал министр.

По словам главы ведомства, вопрос строительства АЭС рассматривается Министерством энергетики РК как один из наиболее перспективных направлений, что подтверждается и мировым опытом.



