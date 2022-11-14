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Глава Минэкологии высказался о планах Узбекистана построить АЭС на границе с Казахстаном

14 Ноября 2022, 14:54
Глава Минэкологии высказался о планах Узбекистана построить АЭС на границе с Казахстаном
14 Ноября 2022, 14:54

Глава Минэкологии высказался о планах Узбекистана построить АЭС на границе с Казахстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев высказался о планах Узбекистана построить АЭС на границе с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть рабочая группа, в рамках которой заинтересованные государственные органы, в принципе, с узбекскими коллегами прорабатывают вопрос касательно строительства этой АЭС. Насколько я знаю, сейчас мои коллеги определенные раунды уже с узбекскими коллегами провели. Ближайшая встреча будет проведена до конца текущего года», - сказал Сериккали Брекешев , отвечая на вопросы журналистов в кулурах Мажилиса.

Глава Минэкологии добавил, что при строительстве АЭС должно учитываться и мнение Казахстана.

«Я думаю, решение по строительству или не строительству этой АЭС будет принято с учетом мнения казахстанской стороны», - отметил Сериккали Брекешев.

Он также подчеркнул, что этот вопрос очень серьезный.

«Решение о строительстве этой АЭС, насколько я знаю, еще не принято. Понятное дело, что мы будем отстаивать свою позицию с учетом всех экологических, санитарно-эпидемиологических требований безопасности», – заключил Сериккали Брекешев.

Отметим, что в сентябре 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение по строительству АЭС.

Узбекистан планирует построить АЭС на озере Тузкан в Джизакской области, которое находится в непосредственной близости от границы Казахстана.


Фото:storage.googleapis.com

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