Глава Минэкологии встретился с жителями села Бестамак Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе поездки в Актюбинскую область побывал на свиной ферме в селе Бестамак Алгинского района. Сельские активисты проинформировали о вреде, наносимом окружающей среде в результате работы фермы, нарушении экологических требований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Магзум Мирзагалиев и аким области Ондасын Оразалин заверили, что проверка в отношении деятельности хозяйственного объекта будет ускорена и ведомства будут совместно способствовать обоснованному решению вопроса в рамках закона.

«Мы в курсе ситуации, ознакомились со всеми предоставленными видеоматериалами. Знаем, что происходит в регионах. Данный вопрос необходимо решить в рамках закона. Со своей стороны мы способствуем ускорению процессов проверки», - сказал министр.

Жители села выразили готовность оказать необходимое содействие в разрешении ситуации.

«Требования сельчан оправданы. С момента поднятия этого вопроса жители села проявили терпение и понимание. Свиноферма должна изменить свое направление или прекратить свою работу. Тем не менее, вопрос за один день не решить. Сейчас принимаются необходимые меры со стороны компетентных структур», - подчеркнул глава региона Ондасын Оразалин.

Напомним, в ноябре 2020 года жители села Бестамак потребовали закрыть свиноводческую ферму. В результате внеплановой проверки ферма оштрафована на 7 млрд тенге за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ без разрешения на эмиссии в окружающую среду, захоронение отходов и сброс производственных сточных вод. Судебные процессы продолжаются.