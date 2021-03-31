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    21:34, 30 Март 2021 | GMT +6

    Глава Минэкологии встретился с жителями села Бестамак Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе поездки в Актюбинскую область побывал на свиной ферме в селе Бестамак Алгинского района. Сельские активисты проинформировали о вреде, наносимом окружающей среде в результате работы фермы, нарушении экологических требований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Магзум Мирзагалиев и аким области Ондасын Оразалин заверили, что проверка в отношении деятельности хозяйственного объекта будет ускорена и ведомства будут совместно способствовать обоснованному решению вопроса в рамках закона.

    «Мы в курсе ситуации, ознакомились со всеми предоставленными видеоматериалами. Знаем, что происходит в регионах. Данный вопрос необходимо решить в рамках закона. Со своей стороны мы способствуем ускорению процессов проверки», - сказал министр.


    Жители села выразили готовность оказать необходимое содействие в разрешении ситуации.

    «Требования сельчан оправданы. С момента поднятия этого вопроса жители села проявили терпение и понимание. Свиноферма должна изменить свое направление или прекратить свою работу. Тем не менее, вопрос за один день не решить. Сейчас принимаются необходимые меры со стороны компетентных структур», - подчеркнул глава региона Ондасын Оразалин.


    Напомним, в ноябре 2020 года жители села Бестамак потребовали закрыть свиноводческую ферму. В результате внеплановой проверки ферма оштрафована на 7 млрд тенге за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ без разрешения на эмиссии в окружающую среду, захоронение отходов и сброс производственных сточных вод. Судебные процессы продолжаются.


    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Экология Акимат Актюбинская область
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