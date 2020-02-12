Глава МИИР доложил Президенту о реализации госпрограмм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана был проинформирован о реализации трех государственных программ: «Нурлы жер», «Нурлы жол» и Программы индустриализации.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам жилищного строительства, в том числе решению проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, молодежи.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о мерах по развитию транспортной отрасли, реконструкции автомобильных дорог и реализации инвестиционных проектов. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по качественной реализации государственных программ. Президент Казахстана был проинформирован о реализации трех государственных программ: «Нурлы жер», «Нурлы жол» и Программы индустриализации.



