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Глава МИИР доложил Президенту о реализации госпрограмм

12 Февраля 2020 20:21
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Глава МИИР доложил Президенту о реализации госпрограмм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент Казахстана был проинформирован о реализации трех государственных программ: «Нурлы жер», «Нурлы жол» и Программы индустриализации.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам жилищного строительства, в том числе решению проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, молодежи.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о мерах по развитию транспортной отрасли, реконструкции автомобильных дорог и реализации инвестиционных проектов. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по качественной реализации государственных программ. Президент Казахстана был проинформирован о реализации трех государственных программ: «Нурлы жер», «Нурлы жол» и Программы индустриализации.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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