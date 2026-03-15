Глава МИД высказался о казахстанцах, выезжающих на Ближний Восток

Сегодня после голосования на республиканском референдуме журналисты спросили главу МИД, почему граждане Казахстана продолжают ездить в страны региона.

— У людей надо спросить, они бесстрашные. Вы же знаете, очень сложно наших граждан чем-то напугать… Но поток конечно уменьшается, — отметил Кошербаев.

По его словам, одной из причин может быть снижение цен на отели.

— Но у каждого свои причины, не могу за всех отвечать. Естественно, мы предупредили, что нужно быть готовыми к тому, что могут возникнуть определенные сложности при возвращении. Но тем не менее, если что-то случится, придется помогать, — добавил министр.

Ранее МИД РК рекомендовал воздержаться от всех видов поездок на Ближний Восток, представив список стран. Также стало известно, что туристов из Казахстана за выезд на Ближний Восток после 28 февраля исключат из системы гарантирования.

Напомним, что эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона завершена. В общей сложности в Казахстан возвращены 10 275 гражданина Республики Казахстан.