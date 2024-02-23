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    19:13, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Глава МИД Турции на заседании G20 призвал к прекращению огня в Газе

    Хакан Фидан, Турция, МИД
    Фото: aa.com.tr

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал международное сообщество приложить больше усилий для прекращения огня в блокированном секторе Газа и урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе концепции «два государства для двух народов», передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

    Жестокости в секторе Газа необходимо как можно скорее положить конец,- сказал глава турецкого дипведомства, обращаясь к участникам заседания G20 («Большая двадцатка») на уровне глав МИД в городе Рио-де-Жанейро в Бразилии.

    По данным дипломатических источников, Фидан выступил на сессии на тему «​​Роль «Большой двадцатки» в разрешении продолжающейся международной напряженности».

    Фидан обратил внимание на значимость глобальной дипломатии и разработки совместных инициатив «Большой двадцатки» во всех кризисных областях. Хакан Фидан призвал все стороны работать ради глобального мира и безопасности. Министр напомнил, что эта тема будет затронута и на Дипломатическом форуме Антальи (ADF) на тему «Использование дипломатии в предотвращении кризисов», который пройдет 1-3 марта.

    Напомним, недавно принц Уэльский Уильям призвал скорее положить конец боевым действиям в секторе Газа, поскольку они уже привели к очень большому числу жертв. Его высказывание вызвало в Британии споры, поскольку некоторые сочли его прямым вмешательством наследника престола в сложнейший политический вопрос мировой повестки дня.

    Теги:
    сектор Газа Турция Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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