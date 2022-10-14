14 Октября 2022, 08:47

Глава МИД Люксембурга выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг посла Республики Казахстан Маргулана Баймухана принял министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи собеседники обсудили предстоящие политические и экономические мероприятия, нацеленные на развитие казахстанско-люксембургских отношений.

Особое внимание было уделено планируемым визитам официальных лиц и бизнес-миссий Люксембурга в Казахстан в 2023 году. Также были обсуждены вопросы эффективного использования международных транспортно-транзитных маршрутов.

Казахстанский дипломат ознакомил министра иностранных дел Жана Ассельборна с ключевыми аспектами сентябрьского Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также с политико-экономическими преобразованиями, которые нацелены на дальнейшую модернизацию системы государственного управления и повышение благосостояния казахстанского общества.

В свою очередь, Жан Ассельборн отметил важность проводимых в РК реформ и подчеркнул заинтересованность люксембургской стороны в углублении сотрудничества с Казахстаном.

Собеседники договорились поддерживать тесный контакт для реализации планируемых мероприятий.