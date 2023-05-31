Глава МИД Кореи сделал заявление по запуску баллистической ракеты КНДР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин сделал заявление после пуска баллистической ракеты большой дальности под предлогом «запуска спутника» Корейской Народно-Демократической Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром Северная Корея провела пуск баллистической ракеты большой дальности под предлогом «запуска спутника», что является явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН, а также серьезными провокациями, угрожающими миру и стабильности Корейского полуострова и всего мира. Мы решительным образом это осуждаем. Мы надеемся на то, что Северная Корея вернется к столу переговоров», - сказал он во время выхода к прессе после встречи с вице-премьер-министром РК – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в Астане.

Глава МИД Казахстана отметил, что стороны обсудили данный вопрос во время встречи. Позиция Казахстана будет сформирована сегодня после обеда.

Как сообщалось, в среду Северная Корея запустила баллистическую ракету для вывода на орбиту ее первого космического спутника. Вскоре после запуска ракета развалилась и упала в море. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета быстро пропала с экранов радаров и развалилась в воздухе, после чего обломки действительно упали в Желтое море к западу от Корейского полуострова. Согласно анализу, ракета действительно предназначалась для запуска космического спутника.

Официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжин продлится до 1 июня. В Алматы также запланирована встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с главой МИД Кореи.