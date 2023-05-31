Запуск новой ракеты КНДР со спутником-шпионом провалился

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - КНДР в среду запустила ракету со спутником-шпионом, но запуск не удался из-за неисправности двигателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным Yonhap, ракета, запущенная в южном направлении, упала в Желтое море после «ненормального» полета, подтвердили южнокорейские военные.

КНДР подтвердила провал запуска, отметив, что новая ракета «Чоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллийонг-1» упала в море из-за «аномального запуска двигателя второй ступени».

Отмечается, что КНДР планирует провести второй пуск как можно скорее.

Запуск ракеты с первым «военным разведывательным спутником» произошел в 6:27 утра, передает Kyodo. Правительство Японии сообщило, что ракета не достигла намеченного пункта, объявленного Пхеньяном.

Южнокорейские военные заявили, что ракета упала примерно в 200 километрах от острова Эочхон в Желтом море.

Запуск ракеты произошел после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил космическому агентству своей страны провести последние приготовления к запуску первого военного разведывательного спутника Пхеньяна.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам в Токио, что правительство собирает и анализирует информацию о запуске, и сообщений о повреждениях от снаряда не поступало.

Ранее Япония подала протест КНДР в связи с запуском, а министр обороны страны Ясуказу Хамада заявил журналистам, что силы самообороны будут сохранять бдительность и готовность к перехвату в момент запуска.

Хамада приказал военным силам страны уничтожить любой снаряд, выпущенный КНДР, если тот попадет на территорию Японии.