Глава МИД Китая посетит Казахстан

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Казахстан с визитом. Об этом в понедельник сообщается на сайте МИД КНР, передает МИА «Казинформ».

«По приглашению заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с 6 по 9 июня член Госсовета КНР, глава МИД КНР Ван И посетит Казахстан с официальным визитом и примет участие в третьей встрече глав внешнеполитических ведомств в формате «Центральная Азия – Китай», - говорится в заявлении министерства.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге отметил, что в рамках визита Ван И состоятся казахстанско-китайские переговоры.

«Мы считаем, что этот визит углубит политическое взаимное доверие и прагматичное сотрудничество между двумя странами», - отметил он.

В начале 2022 года состоялся саммит глав государств «Центральная Азия - Китай» в режиме видеоконференции. По итогам мероприятия принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Вторая встреча министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай» прошла в городе Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) в мае 2021 года.