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    18:38, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Глава МИД Казахстана совершит визит в Саудовскую Аравию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК примет участие в первом заседании диалоговой площадки глав МИД Центральной Азии и Персидского залива в Саудовской Аравии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 6 по 8 сентября заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди будет находиться с рабочим визитом в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В ходе визита он примет участие в первой министерской встрече стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), куда входят Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Бахрейн, Султанат Оман, Государство Катар и Государство Кувейт», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

    В рамках мероприятия участники обсудят перспективы межрегионального сотрудничества в различных сферах взаимодействия.

    «По итогам планируется принятие плана действий на 2023-2026 годы, который охватывает такие сферы как политика и безопасность, экономика, образование, здравоохранение, культура, СМИ и социальные вопросы, молодежь и спорт, транспорт, водные ресурсы и энергетика», - уточнил он.

    Также, по информации А. Смадиярова, запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Казахстана с министром иностранных дел Саудовской Аравии и представителями ряда ведущих компаний арабских стран.









    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Мухтар Тлеуберди Саудовская Аравия Сотрудничество Главная Интеграция и партнерство Международная деятельность
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